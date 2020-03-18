Çanakkale şehitleri Çorlu'da anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Çorlu'da anma programı düzenlendi.

Çorlu Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programı korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında az sayıda kişi ve kurum temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Önceki yılların aksine öğrenciler, ve vatandaşların katılmadığı anma programında Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona eren anma programı çerçevesinde protokol üyeleri Çorlu Şehitliği'nde yer alan şehit mezarlarını da ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.