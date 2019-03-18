Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı Çerkezköy'de kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Şehitlik Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende günün anlam ve önemi nedeniyle atış mangası tarafından havaya saygı atışı yapıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen programa Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik Abidesi'ne çelenk sunulmasının ardından saygı atışı yapıldı. Sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşması 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli Mly. Tğm. Emrah Çemrek tarafından yapıldı.

Çemrek, konuşmasında şunları söyledi:

"Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak maksadıyla bugün burada toplanmış bulunmaktayız. 104 yıl önce bugün, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı üzerinden geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğimiz, şanlı tarihimizde tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşı, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, tüm kudreti ile vatanı için hangi zorluklara göğüs gerilebileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, gerektiğinde vatan için şehit olmayı görev olarak bilen, 7'sinden 70'ine kadın erkek tüm Anadolu insanı, bu zaferden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı başlatmışlar ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristlerle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekatlarda vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin eseridir. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz; sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparmayacak. Kutsal emanetimiz olan Türk vatanı, ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale sonsuza dek geçilmeyecek, gök kubbeden ay yıldız al bayrak hiç inmeyecek, tüm dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Sonrasında İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban şeref defterini imzaladı. Şehitlik ziyaretinin ardından tören sona erdi.