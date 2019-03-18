Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı Tekirdağ'da kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı nedeniyle Tekirdağ Şehitlik Abidesi'nde tören düzenlendi. Törende günün anlam sebebiyle atış mangası tarafından havaya saygı atışı yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da kutlandı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın Muratlı Caddesi'nde bulundan Şehitlik Abidesi'nde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlik Abidesi'nde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulurken akabinde atış mangası tarafından havaya üç el ateş açıldı.