Çanakkale'den çalınan minibüs Tekirdağ'da bulundu

Çanakkale’den çalınan minibüs, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık şüphelisinin beraberinde ele geçirildi.
Çanakkale'den çalınan minibüs, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hırsızlık şüphelisinin beraberinde ele geçirildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde şehir içi otobüs taşımacılığında kullanılan minibüsün çalınarak Tekirdağ'da götürüldüğü iddiası üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen U.A. (19) isimli şahıs, Süleymanpaşa ilçesinde yakalanarak çalınan minibüs ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.