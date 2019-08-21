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Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren 70 kişiyi kurtardı

Tekirdağ’da sahillerde görevli cankurtaranlar yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 kişiyi kurtardı.

Tekirdağ'da sahillerde görevli cankurtaranlar yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 kişiyi kurtardı.


Şarköy ilçesinin Mavi Bayraklı plajları ile Kumbağ'da görev yapan Tekirdağ'da belediye bünyesinde görev yapan 22 cankurtaran ve arama kurtarma botu, yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi yaşayan 70 vatandaşı kurtardı. Cankurtaranlar ayrıca, birçok vatandaşa da basit ilkyardım müdahalesinde bulundu.

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