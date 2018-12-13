İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarpışan otomobiller metrelerce sürüklendi: 3 yaralı

Tekirdağ-İstanbul yolunda çarpışan iki otomobil metrelerce sürüklendi.

Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza Tekirdağ-İstanbul karayolunun 15. kilometresinde bulunan döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat K. hakimiyetindeki 59 B 4526 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobiller hurdaya dönerken, 59 ZK 508 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı


Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.