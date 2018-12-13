Çarpışan otomobiller metrelerce sürüklendi: 3 yaralı

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Tekirdağ-İstanbul karayolunun 15. kilometresinde bulunan döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat K. hakimiyetindeki 59 B 4526 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 ZK 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen otomobiller hurdaya dönerken, 59 ZK 508 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.