Çarpmanın etkisiyle 5 metre sürüklendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisine otomobil çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza, Çerkezköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Kızılpınar ışıklar kavşakta 15 yaşındaki lise öğrencisi M.Ş., arkadaşı ile birlikte yaya üst geçidini kullanmayıp, araçlara yeşil ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada yol üzerinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 66 LD 388 plakalı araç M.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre sürüklenen M.Ş. yere savruldu. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü ifadesini almak üzere jandarma karakoluna götürürken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.