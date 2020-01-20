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Çarptığı yaya yaralandı, otomobili bırakıp kaçtı

Tekirdağ’da süratli gittiği iddia edilen aracın çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ'da süratli gittiği iddia edilen aracın çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.


Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede süratli ilerleyen 34 EB 0177 plakalı araç, karşı kaldırıma geçmek isteyen Şükriye Ortakçı (54) isimli kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken, 20'li yaşlarda olduğu iddia edilen sürücü otomobili bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını ilk müdahale sonrası ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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