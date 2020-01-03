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Çarptığı yayayı yaraladı, olay yerinden kaçtı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından sürücü olay yerini terk etti.


Kaza, Camiatik Mahallesi Muhtar Kadir Karağaçlı Sokak ile Gökçeşme Sokak ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhtar Kadir Karağaçlı Sokak'ta seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçen yaya Ali Nihat Yener'e çarptı.


Yere savrulan yaya yaralanırken, çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.


Öte yandan olay yerinde toplanan vatandaşlar, kaçan sürücüye tepki gösterdi.


Yaralı Ali Nihat Yener'in kazayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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