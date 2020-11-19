İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çarşı esnafına salgın hatırlatması

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çarşı esnafını ziyaret ederek, son günlerde tırmanışa geçen Korona virüsü salgını ile ilgili bilgilendirmede ve hatırlatmalarda bulundu.

Salgının gün geçtikçe şiddetini arttırdığını ifade eden Yüksel, esnafa maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyet çağrısı yaptı.


Yüksel, ziyaret ettiği esnafa salgınla mücadele kapsamında Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verirken, kişisel önlemlerin devletin ve resmi kurumların aldığı önlemlerden çok daha etkili olduğunun altını çizdi.



Yüksel, artan vakalara dikkat çekti


Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Çarşı esnafımızı ziyaret ederek sohbet ettik. Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirler hakkında hatırlatmada bulunduğumuz esnafımıza, artan vakalar dolayısıyla tedbirlerin önemini anlatarak, tedbir kurallarına koşulsuz riayet edilmesi hususunda ricada bulunduk. Talep ve beklentilerini dinlediğimiz hemşehrilerimize, bol bereketli ve hayırlı işler diledik” diye konuştu.



“‘Bana bir şey olmaz' demeyelim”


Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Yüksel, salgına karşı alınacak kişisel tedbirlerin önemine değindi. Yüksel, “Kıymetli Hemşehrilerim, Covid-19 vaka sayısı ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de tırmanışa geçmiş bulunmaktadır. Başta kendimiz sonra sevdiklerimiz ve ailemiz için, lütfen maskemizi takalım; sosyal mesafemizi koruyarak, kişisel hijyen kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durup, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmayalım. Maskelerimizi doğru takalım. Burnumuzu ve ağzımızı tam kapatacak şekilde kullanmadığımız maskelerin hiçbir koruma sağlamadığını unutmamalıyız. Ellerimizi olabildiğince sık yıkamalı, yıkayamadığımız zamanlarda kolonya ve dezenfektan kullanarak arındırmalıyız. Lütfen, “Bana bir şey olmaz,” demeyelim. Uyarıları dikkate alalım. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.