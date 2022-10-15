Çatı katına çıkarken düşüp yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, çatı katına çıkarken merdivenden düşüp yaralandı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Mercan Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, kışlık yiyecek hazırlamak için merdivenle çatı katına çıkan G.A. isimli kadın, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten beton zemine düştü.

Yaralanan G.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.