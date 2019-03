Çavuşoğlu: "Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütlerini görmek istemiyoruz"

Çorlu'da göçmen derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, millet ittifakını eleştirerek, "Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütlerini görmek istemiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda göçmen derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. CHP'li Çorlu Belediyesi'nin eleştirerek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Eleştirdiğin zaman da ne diyor sen Atatürk düşmanısın diyor. Ben Atatürk'ü mü eleştiriyorum kardeşim ben seni eleştiriyorum. Sen hizmet yapmıyorsun bunu eleştiriyorum. Bir de Atatürk'ün tek temsilcisi sen misin? Atatürk senin tekelinde mi? Ama diyor benim partimi Atatürk kurdu diyor. Atatürk partiyi kurdu doğru. Cumhuriyetimizi de kurdu. Türkiye Cumhuriyeti için hedefler gösterdi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarın dedi Atatürk” diye konuştu.

“İşte bunlar Atatürk'ten geçinen asalaklardır”

Cumhuriyet Halk Partisi bayrağında yer alan altı oka atıfta bulunan Bakan Çavuşoğlu, “CHP için altıokun hepsinin bir anlamı var. Ben size soruyorum o ilkelerin hangisi var bugün partide. Diğer taraftan Atatürk partiyi kurdu da sen o parti nereye götürdün. Bugün Türkiye'de herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sever. Herkes müteşekkirdir. Çünkü Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusudur ve Türkiye için hedefler ortaya koymuştur. Dış politika için de aradan milyonda 1 meczup çıkabilir. Meczup her yerde vardır o herkese karşıdır. Pekiyi Cumhuriyet Halk Partisinin aldığı oy ne kadar? Yüzde kaç? En fazla yüzde 25. Yüzde 20 ila 25 arasında. Bazen yüzde 20'ye düşüyor. Neden, her evden HDP, PKK'ya oy veriyorlar da ondan düşüyor. Bu milletin yüzde 99.99'u Atatürk'ü sevdiğine göre neden sadece dörtte biri ya da beşte biri CHP'ye oy veriyor geri kalanı niye vermiyor hiç düşündünüz mü? İşte bunlar afedersiniz Atatürk'ten geçinen asalaklardır” şeklinde konuştu.

“Bugünkü CHP radikalleşiyor”

Çorlu Belediyesi'nin 30 yıldır hiçbir hizmet yapmadığını öne süren Bakan Çavuşoğlu, “Çorlu belediyecilik bakımından Türkiye'nin en geri kalmış yerlerinden bir tanesi, yakışıyor mu? Şu anda Trakya'da nüfus olarak en büyük yerdir. Diğer il merkezlerinden de daha büyüktür. Bunun değişmesi lazım, bu seçimlerde bu değişecek. Şehirlerimizin ileri gitmesi lazım. Ben burada CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza laf söylemiyorum, kimse beni yanlış anlamasın. Bir de siyasi partilerin hiçbirisine karşı saygısızlık etmem, ideolojilere karşı değilim o ideoloji benimsemem ayrı bir şey. Biz radikalizme karşıyız. Ama bir gerçek var ki bugünkü CHP radikalleşiyor. O nedenle DHKP-C'liler, parti içerisinde zemin kazanıyor. O nedenle artık PKK'lıların cenazesine hiç çekinmeden giden milletvekilleri var” dedi.

“İttifakların içinde terör örgütlerini görmek istemiyoruz”

İttifaklara karşı olmadıklarını da kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ama ittifaklara da karşı değiliz. Yeni sistemin faydaları ittifak kuruyorsunuz. Milletvekili seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. İstikrar için de bu önemli. Her parti ittifak kurabilir ama biz ittifakların içinde terör örgütlerini görmek istemiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Biz içeride ve dışarıda terörle mücadele ederken PKK'nın belirlediği isimleri hiçbir ismi hiçbir partimizin listesinde görmek istemiyoruz. Ama bugün 325 kişi maalesef hem İYİ Parti hem Saadet Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde var. Bunların da istisnasız hepsini istisnasız yüzde yüzünü PKK belirlemiştir. HDP belirlememiştir. Zaten HDP'nin kendi listelerini de PKK belirliyor. Yani HDP PKK'dan izinsiz bir adım atmaz. Pekiyi ne oldu da partiler bir araya geldi. Bu partiler üç tane parti. Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti bir terör örgütü ile ittifak kurmak zorunda kaldı. Kim ikna etti bu partileri? Artık PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorlar. Hala terörist olarak görüyorlarsa kim zorladı ben bunu gerçekten öğrenmek istiyorum bir vatandaş olarak öğrenmek istiyorum yoksa CHP'ye bir karşıtlığımız yok CHP'ye oy vermiş kardeşlerimize de hiçbir sözümüz yok. Bir yerel seçim uğruna PKK'nın ittifaka katılmasının bir sebebi var olmalı bunu da izah edecek olan arkadaşlar. İzmir'de Cumhuriyet halk Partisi'nin belediye başkanı ilçe belediye başkanı iken çukur eylemleri olduğu zaman kahraman askerimiz ve polisimiz mücadele verirken şehit olurken o zat oradan çıktı o teröristlere dedi ki sizinle dayanışma içerisindeyim dedi. Yahu teröristlerle dayanışma içerisinde olduğunu söyleyen bir kişi bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir belediye başkan adayı ve bunu da PKK'yla CHP beraber belirledi. Yanlışsa beni dava etsinler. Net açık söylüyorum. Bakın iftira falan atmıyorum çok net konuşuyorum bu zat seçilirse işte Mardin de olduğu gibi Diyarbakır'da olduğu gibi Ağrı'da olduğu gibi Tunceli'de Hakkari'de olduğu gibi yani kayyumdan önce HDP'li belediyelerin olduğu yerlerde olduğu gibi İzmir'in kaynakları o dayanışma içerisinde olduğu PKK'lılara gidecek. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Şehri ehil kişilere emanet etmemiz lazım. Hizmet edecek kişilere, projesi olan kişilere şehirler emanet etmemiz lazım. Ama aynı zamanda bu seçim öyle bir garip seçim ki Türkiye'nin bekası için her zamankinden daha önemli bir seçim. Ama Allah'ın izniyle 31 Mart'ta demokrasi her zaman olduğu gibi kazanacak ve vatanını milletini sevenler kazanacak bundan şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

“Milletten de halktan kopuk bir dış politika söz konusu olamaz”

"Bugün kolay bir dünyada değiliz hele hele bulunduğumuz coğrafyada dünyanın en çetrefilli en karmaşık bir coğrafyadır" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sorunlar hiçbir zaman bitmez. Uluslararası ilişkilerde zaten sorun bitmez. Uluslararası ilişkilerde sürekli dost yoktur sürekli düşman da yoktur. Sorun bitmez, orayla biter burayla başlar bir yerlerden çıkar önemli olan sorunları yönetebilir miyiz? Kontrol altında tutabilir miyiz? Mesele budur. Türkiye Cumhuriyeti yurtta sulh cihanda sulh ilkesine bağlı bir şekilde girişimci ve insani bir dış politika izliyor. Girişimciliğimiz esasen Trakya'nın girişimci ruhunu yansıtıyor. İnsani dış politikamız da sizin insanlığınızı sizin vicdanınızı yansıtıyor. Milletten de halktan kopuk bir dış politika söz konusu olamaz. Girişimci ve insani politikamızla dünyanın her yerinde varız. Tabii ki çıkarlarımızı gözeteceğiz ki burada sizin gibi çalışkan insanların ürünlerini dünyanın her yerine satacağız. Yatırımlarımızı arttıracağız. Dışardan yatırım gelece. Anlaşmalarımızı sağlayacağız. Serbest ticaret anlaşmalarının sağlayacağız, vizeleri kaldıracağız Sosyal güvenlik anlaşmaları imzalamamız lazım ve ekonomik ilişkilerle ilgili ne gerekiyorsa yapmamız lazım yapıyoruz da. O yüzden ticaretimiz artıyor. Özellikle de ihracatımız sürekli artıyor ama dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmamız lazım. Bugün 242 misyonumuzla dünyada gerçekten beşinci sıradayız. Önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da yukarıya çıkacağız. 9 sene önce Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz vardı şimdi 42 büyükelçiliğimiz var ilave 30 tane büyükelçilik açmışız. Latin Amerika'da bundan 7 - 8 sene önce 6 tane temsilciliğimiz vardı şimdi 17 temsilciliğimiz oldu Karayipler dahil orta Amerika dahil kuzey Amerika'yı saymıyoruz. Asya Bölgesi'nde TİKA'mızla Kızılay'ımızla AFAD'ımızla, Türk Hava Yollarımızla, Yunus Emre Türk Kültür merkezimizle, yurtdışı Türkler akraba Toplulukları Başkanlığımızla tüm kurumlarımızla beraber o yumuşak gücümüzü göstererek dünyanın her yerinde varız. İnsani yardımlarımızla Türkçemizi öğreterek, eğitim kurumlarımızda, afet durumunda tüm mazlumlara yardım elimizi ulaştırarak. Türk hava yollarıyla tüm dünyayı birbirine bağlayarak. Dünyanın her yerinden öğrencilere burslar vererek. Ülkemizde eğitim yapmalarını gerçekleştirerek. Türkiye gerçekten çok aktif bir ülke olduk” diye konuştu.

“Artık başkaları karar alacak o kararlara Türkiye uyacak o devir bitti”

Aynı zamanda uluslararası örgütler nezdinde şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz medeniyetler ittifakını tekrar canlandırarak barış için arabuluculuk inisiyatifine hem BM'de, hem AGİT'te, hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda başkanlık ya da eş başkanlık yaparak birçok sorunun çözümünde aktif rol oynayarak girişimci ve insani politikasını gerçekten başarılı bir şekilde uyguluyor, seven ve sevmeyen herkesin takdirini kazanıyor. Suriye'de bir barış için İdlib'de ateşkes için anayasa komisyonu kurulması için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemek için. Irak'ın yeniden inşası için. İran'ın ambargolardan artık etkilenmemesi için. Komşu bölgelerdeki sorunların çözülmesi için dondurulmuş ihtilaflara çözüm bulmak için gece gündüz çalışan katkı sağlayan çözüm arayan inisiyatif alan bir ülke olduk. Artık başkaları karar alacak o kararlara Türkiye uyacak o devir bitti. Başkalarının aldığı kararlara da senin aldığın karar yanlış o kararı tanımıyorum diyen güçlü bir Türkiye var. En son ABD'nin Golan tepelerinin İsrail tarafından işgal edildiği güya İsrail'in toprağı olduğunu tanıyan kararda, senin kararın uluslararası hukuka aykırıdır yok hükmündedir bu kararı tanımıyoruz diyebilen bir Türkiye var. Kim olursa olsun güçlüymüş güçlü değilmiş o ülke öyle bakmıyoruz kimselere tepeden bakmıyoruz en az gelişmiş olan ülkelerin sorunlarına çare bulmaya çalışan ülkeyiz” dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra AK Parti Çorlu Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili tarafından Perşembe Pazarı mevkiinde gerçekleştirilen mitinge katılmak üzere salondan ayrıldı.