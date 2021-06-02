Çay bahçeleri yaza hazırlandı

Tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran Süleymanpaşa Belediyesi, kafe ve restoranların 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açılacak olması sebebiyle dezenfekte çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belediye bünyesinde faaliyet gösteren çay bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.