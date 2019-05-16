ÇBSK B Grubu'nda 2. Lig mücadelesi verecek

Bölge müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan ve 2. Lig Final Grubu'na yükselen Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), ilk maçını 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü oynayacak.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu karşılaşmaları öncesinde gerçekleştirilen kura çekiminde 1. torbada yer alan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), Ankara Kayı ve Elazığ Özel İdare Genç takımlarıyla final grubunda mücadele edecek.

İlk maçını 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 14.15'te Ankara Kayı ile oynayacak olan ÇBSK, 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat ikinci maçında 14.15'te Elazığ Özel İdare Genç takımıyla karşı karşıya gelecek. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabakalar sonunda çeyrek final maçlarında A Grubu birincisi ile B Grubu ikincisi, C Grubu birincisi ile D Grubu ikincisi, B Grubu birincisi ile A Grubu ikincisi ve D Grubu birincisi ile C Grubu ikincisi karşılaşacak.

Çeyrek final maçlarının tamamlamasının ardından çeyrek final sıralama müsabakaları oynanacak ve ardından yarı final ve final müsabakaları ile 2. Lig Final Grubu maçları tamamlanarak yükselecek takımlar belli olacak. Final Grubu karşılaşmalarında ilk üç sırayı alan ekipler, 2019-2020 sezonunda TB2L'de mücadele etmeye hak kazanacak.