ÇBSK uzattı ama kazandı

Basketbol Ligi'nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), Ankara deplasmanında oynadığı ve uzatmaya giden maçta Başkent Yenişehir'i 76-74 mağlup etmeyi başardı.

MEB Beşevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Burak Durmuş, Samet Biner, Fırat Atar hakem üçlüsü görev aldı. Başkent Yenişehir karşısında maça oldukça hızlı başlayan ÇBSK, ilk periyodu 15 sayı farkla 23 - 8 önde tamamladı. İkinci periyotta oyun dengelense de Çorlu temsilcisi soyunma odasına 10 sayı farkla 32 - 22 önde girdi.

Soyunma odasından dönüşte de üstünlüğünü sürdüren Çorlu ekibi, bu periyotta da 28 sayı üreterek final bölümüne 17 sayı farkla 60 - 43'lük skorla girdi.

Başkent Yenişehir son periyodun başında 24 - 7'lik bir seri yakaladı ve maç da 67 - 67 berabere tamamlandı. 5 dakikalık birinci uzatma devresinde rakibine 9 - 7 üstünlük kuran ÇBSK, rahat başladığı, iyi götürdüğü fakat sonunda zorlandığı karşılaşmadan 76 - 74 galip ayrılmayı başardı.

ÇBSK'da Mehmet Oğuzhan Kızıl 16 sayı ve 16 ribaund ile takımın en dikkat çeken ismi oldu. Çorlu Belediyesi takımında Adnan Kapucu ve Tarık Çolak 11, Burak Sarı da 10 sayı ile çift haneli rakamlara ulaştı. ÇBSK'nın Çorlu'da UPS takımı ile oynadığı maçta sakatlanan Can Kaan Sağlam, Ankara deplasmanında da süre almadı.

Grupta maç eksiği ile 6. sırada yer alan ÇBSK, 24 Kasım Pazar günü Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda, Beylikdüzü Basketbol'u konuk edecek ve ardından 30 Kasım Cumartesi günü İzmir deplasmanında Bornova Bossan ile karşı karşıya gelecek.