ÇBSK'dan farklı galibiyet

Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK), ligdeki üçüncü maçında evinde UPS takımını 88-53 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maça arka arkaya bulduğu sayılarla başlayan ÇBSK, rakibine üstünlük kurdu ve ilk periyodu 28-10 önde kapattı. Sahasında oynamanın verdiği avantajı sürdüren ÇBSK, ikinci periyotta da ardı ardına ürettiği sayılarla ilk yarıyı 49-23 önde tamamladı. ÇBSK, üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyarak skoru 69-34 yaptı.

Seyirci desteğini arkasına alan ve iyi savunma yaparak sayı üretmeyi sürdüren Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, maçı 88-53 galip tamamladı.

Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alan ÇBSK, ligde dördüncü sıraya yükseldi.

Çorlu ekibi, Ligi'ndeki dördüncü hafta maçında 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda, Erzurum BŞB Gençlik ile karşı karşıya gelecek.