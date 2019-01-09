ÇED raporu almayan işletmelere 293 bin TL ceza

Tekirdağ'da “ÇED Gerekli Değildir/ÇED Olumlu Kararı” almadan faaliyete geçen 10 işletmeye proje bedelinin yüzde ikisi oranında 150 bin 380 TL, ayrıca taahhüt ihlali yapan 6 işletmeye de 142 bin 770 TL olmak üzere toplam 293 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir. ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu'nun 15. maddesine istinaden ÇED Yönetmeliği (19.maddesinin (a) bendi) gereğince durdurulmaktadır. Bu durumda, Çevre Kanununun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ise Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır” denildi.

Toplam proje bedeli 302 milyon TL

Açıklamada ayrıca, “2018 yılı içerisinde, ilimizde faaliyet gösteren işletmelerle ilgili olarak, 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 63 adet ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 2 adet ÇED Gereklidir Kararı ve 318 adet ÇED Kapsam Dışı görüşü verilmiştir. ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen yatırımların toplam proje bedeli 302 Milyon TL'dir. ÇED Yönetmeliği kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesi (e) bendi gereği; Yönetmeliğe tabi olduğu halde, ÇED Gerekli Değildir / ÇED Olumlu Kararı almadan faaliyete geçen 10 adet işletmeye proje bedelinin yüzde ikisi oranında 150 bin 380 TL, ayrıca taahhüt ihlali yapan 6 adet işletmeye de 142 bin770 TL olmak üzere toplam 293.150 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.