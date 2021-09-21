Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölyeleri yenilendi

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan törene, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, meslek liselerinin alt yapılarının yenilenmesinin önemine değindi. Şahin, “2019 yılında açtığımız İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 20'ye yakın proje başarılı bulundu ve destek almaya hak kazandı. 5 milyon TL bütçe ile oluşturduğumuz program kapsamında Trakya'nın mesleki eğitim veren kurumlarının ihtiyaç ve sorunlarını giderme yoluna gittik. Bu sayede ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayan kurumlar olan mesleki eğitim kurumlarının daha çok tercih edilen okullar olmasına katkımız olacağına inanıyoruz. Program kapsamında projelerini uygulayan okullarımızı yalnız bırakmamak için her birini kendi bulundukları bölgelerdeki OSB'ler ve OSB'lerde faaliyet gösteren firmalar ile eşleştirdik. OSB yönetimleri okullarımızın maddi ve manevi olarak yanında dururken, firmalarımız da öğrencilerimize staj imkânı verdi. Okullarda verdiğimiz eğitim hayat ile buluşmadığı sürece bir anlam taşımıyor. Okulda gördüklerini imalat sanayinde uygulayan çocuklarımız hayata önde başlamış olacaklar. İşimiz İş projesi de böyle bir projedir. Projeyi sahiplenen Tekirdağ ve Çerkezköy Milli Eğitim camiasına gönülden teşekkür ediyorum. Uygulama safhasında sıkıntıya düşülen durumlarda devreye girerek çözümün bir parçası oldular. Projenin hazırlanmasından, uygulamasına emeği geçen herkesi kutluyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Açılışın son konuşmasını yapan Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, kendisinin de bir meslek lisesi mezunu olduğunu söyledi. Daha önce de Trakya Kalkınma Ajansı ile görev yaptığı ilçelerde bazı projeler gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Duru, bundan sonra Çerkezköy kamu kurumlarının Ajans desteklerinden daha fazla yararlanması için gereken çabanın gösterileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmalardan sonra proje kapsamında yenilenen Kimya Üretim atölyesi, Kimya Ar-Ge laboratuvarı ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bakım onarımı atölyesinin açılışı yapıldı ve atölyeler ziyaret edildi. Toplu fotoğraf çekilmesi ardından tören sona erdi.

Toplam bütçesi 386 bin TL olan projenin yüzde 90'ı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı. 2 atölye ve bir laboratuvarın yenilendiği proje kapsamında Kimya Bölümü'nden 139 öğrenci, Motorlu Araçlar teknolojisinden 98 öğrenciye alanlarında imalat eğitimi verildi. Proje sonucunda kapasitesi artırılan Kimya Üretim Atölyesinde kolonya, parfüm, çamaşır suyu, kireç sökücü, dezenfektan, yüzey temizleyici, sıvı ve köpük sabun, oto şampuanı gibi kozmetik ve temizlik ürünlerinin üretimine devam edilirken, Motorlu Araçlar Bakım Onarım Atölyesinde ise genel bakım, yağ değişim gibi zenginleştirilmiş hizmet satışına başlandı.