Çerkezköy Kaymakamlığı şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaymakamlık tarafından ilçede bulunan şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği programı düzenlendi.

Çerkezköy Kaymakamlığı ev sahipliğinde, Polisevi'nde düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 26. Dönem Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Yakından ilgilendi

İftar öncesinde Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve eşi Vahide Abban davetlileri kapıda karşılarken, iftar boyunca misafirleriyle yakından ilgilendiler. İlçe müftü vekili tarafından yapılan dua ve okunan ezanın ardından oruçlar açılırken, yemeğin sonunda yemek duası yapıldı.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Ardından konuşma yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bu vatan, çok kıymetlidir. Bu vatan, çok değerlidir. Bu topraklar, şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun içindir ki, bu vatanda çok şehit vardır. Her ailenin içerisinde birkaç kuşak geriye gittiğinizde mutlaka bir şehide, bir gaziye rastlarsınız. Bu topraklar, kıymetli olduğu için pek çok dış gücün gözleri de bu topraklardadır. Öyleyse, bu toprakları korumak için bu vatanı, bu devleti, bu ülkeyi korumak için hepimiz, kanımızın son damlasında kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Vatan kurulurken tabi ki asker gerekiyor ama vatan kurulduktan sonra da askerlere ihtiyacımız vardır. Bu askerler, irfan ordusudur, sanayici ordusudur, sağlık ordusudur, işçi ordusudur. Bu ordulara da ihtiyacımız vardır. Bunlarla birlikte bu vatan, ayakta kalacaktır. İnşallah dünyada da Atatürk'ün dediği gibi milletimiz, ilelebet payidar olacaktır. Bu yemeğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.