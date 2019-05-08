Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğünden çevre dostu örnek proje

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde “Plastiği Getir, Bez Torbayı Götür” projesinin protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak amacıyla Çerkezköy ilçesinde başlatılan “Plastiği Getir, Bez Torbayı Götür” adlı projenin protokolü, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, İlçe Milli Eğitim Müdür Hüseyin Gümüş, Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu ve Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Mustafa Murat Sütçü katılımıyla imzalandı.

Bez çanta kullanımı ve plastiğin doğaya atılmaması bilincini aşılamayı hedefleyen projede “Plastiği Veriyoruz, Doğayı Alıyoruz” sloganıyla 1,5 Lt. ve üzeri 7 tane plastik şişeyi okula getiren öğrenciler bez çantalardan birer tane alabiliyor. Bilinci temelden verebilmek adında şimdilik ilkokul seviyesinde başlatılan projeye 12 bin öğrenci dahil olduğunda Haziran sonunda doğadan geri çekilmesi amaçlanan pet şişe sayısı 25 bin olarak hedeflendi. İşlenmemiş ham bezden yapılan çantaların üretimlerini, Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki özel çocuklar yaptı. Çantalar ve bilgilendirme afişleri ilçemizdeki tüm ilkokul müdürlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş tarafından teslim edilerek proje fiilen başlatılmış oldu.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü olduğu sıfır atık projesine katkı sağlayabilmek amacıyla ilçemizde de “Plastiği Getir, Bez Torbayı Götür” adlı projenin paralel olarak yürütüleceğini dile getirdi. Yılbaşından bu yana marketlerde satılan plastik poşetlerin yerine bez torbaların kullanılabileceğini ayrıca plaj çantası olarak da kullanılabileceğini söyleyen Kaymakam Atilla Selami Abban, amacın tamamen petrol türevi olan doğada çözünmeyen plastiğin toplanarak çevre kirliliğine neden olmaması ve ekonomiye geri kazandırılması olduğunu belirtti.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu da, toplanan plastiğin geri dönüşüm sürecine dair bilgilendirmede bulundu. Bir plastiğin doğada çözünme süresinin 500 yıl olduğunu, ancak geri dönüşüm yolu ile elyaf ve polyester kumaş üretimi yapılarak tekstilde tekrar kullanılabildiğini hatta 15 pet şişeden bir futbolcu forması yapılabildiğini, ilçemizde de plastikten elyaf üretimi yapan fabrikalar olduğunu söyledi. Marketlerde kullanılan plastik poşet kullanımının bez çantaya geçilmesiyle ortalama yüzde 80 oranında azaldığını, önemli olanın bez çanta kullanımının yaygınlaştırılarak geri dönüşüm bilincinin yerleşmesi olduğunu vurgulayarak Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu projesinin diğer kurumlara da örnek olmasını temenni ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, “Bez torba üretimlerini yapan üç kurumumuz Halk Eğitimi Merkezi, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Uygulama Merkezi kendi logolarıyla projeye katıldılar. Hedefimiz haziran itibarı ile piyasadan 25 bin pet plastiği piyasadan çekmek. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Evde de projeye destek olabilmek adına deterjan, şampuan vb plastikleri hiçbiri boşa gitmesin diye şimdiden biriktirmeye başladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geri dönüşüm konusunda çok iyiyiz. Devletin ücretsiz yolladığı kitapları her yıl toplayarak yıllık 100 ton kağıdı geri dönüşüme kazandırıyoruz ve Müdürlüğümüz ve okullarımıza 70-80 bin TL katma değer sağlıyoruz” dedi.