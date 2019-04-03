Çerkezköy OSB'de Sözdinler güven tazeledi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin (ÇOSB) 17'nci Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve yönetimi güven tazeledi.

ÇOSB Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya; ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Bekmezci, Fatih Elay ve Ekrem Topdal ile ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve çok sayıda sanayici katıldı.

Divan üyeleri seçildi

Yoklama ve açılışın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Divan Heyeti'nin de oluşturulmasının ardından sırasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri Faruk Bektaş ile Cafer Pektaş'ın gözetiminde gerçekleşen Genel Kurul'da Divan Başkanlığına Ahmet Temiroğlu, Divan Üyeliklerine Metin Güler ve İlyas Kum seçildi.

"Destekleriniz için teşekkür ediyorum"

Genel Kurul, 21 gündem maddesi görüşülerek oybirliği ile karara bağlanması ile devam etti. Genel Kurul'un tamamlanmasının ardından söz alan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, katılımcıların verdikleri destek ve güvenden dolayı teşekkür ederek "Bugünkü Genel Kurulumuz çerçevesinde öncelikle katılarak vermiş olduğunuz desteğe teşekkür etmek isterim. Genel Kurulumuz vesilesiyle sizlerin aydınlık yüzlerini burada görmekten sevinç ve mutluluk duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Şahsıma ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımıza gösterdiğiniz teveccüh ve destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Desteklerinize layık olmaya çalışacağız"

Kendisine destek verenlere teşekkür ederek konuşmasını noktalayan Sözdinler, "Sizlerle birlikte bugün aldığımız kararların ülkemizin en önemli konusu olan üretim maratonumuzda bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. ÇOSB'nin faaliyetlerini ve geleceğe dönük çalışmalarını sunulardan ve sizlere daha önceden dağıttığımız kitapçıklardan izlediniz. Böylesine önemli ve örnek çalışmaların içerisinde olmaktan son derece memnun olduğumuzu da belirteyim. Şahsıma ve Yönetim Kurulumuza verdiğiniz bu desteğe layık olmaya çalışacağız. Verdiğiniz destekler ve ilginiz için hepinize teşekkür ederken, Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım" diye konuştu.

ÇOSB Yönetim Kurulu üyeleri

Kurul sonrası ÇOSB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Eyüp Sözdinler, Natan Yakuppur, Ali Bekmezci, Fatih Elay ve Ekrem Topdal oldu. Yedek üyeler ise Saim Buyruk, Veli Ağ, İlyas Kum, Şükrü Gündüz ve Ahmet Temiroğlu olarak belirlendi. Toplantıda Denetim Kurulu Asil üyelerine Hakan Gerdan ve Mehmet Savaş seçilirken, yedek üyeleri ise Sait Yazı, Süleyman Ak'tan oluştu.