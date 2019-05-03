Çerkezköy TSO Ankara'dan Şeref Belgesiyle döndü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Heyeti, Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin (TOBB) 75. Genel Kuruluna katıldı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, Meclis Üyeleri ve TOBB Delegeleri Aktaş Güler, Kadir Uz, Mehmet Sait Erdem, Mehmet Danyeli ve Genel Sekreter Hakan Gel, TOBB 75. Genel Kuruluna iştirak etti. 75. Genel Kurul kapsamında düzenlenen Anıtkabir ziyaretinde de yer alan Çerkezköy TSO Heyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Burada gerçekleştirilen törenin ardından hizmet şeref belgesi ve plaketleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda sahiplerine verildi. Çerkezköy TSO Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Aktaş Güler, TOBB Genel Kurul Delegeliğinde 10. yılını doldurması dolayısıyla hizmet şeref belgesi ve plakete layık görüldü.

"İş dünyası ile istişare halindeyiz"

TOBB 75. Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahiliğin ve lonca teşkilatının bugünkü mirasçısı olan TOBB'un en başından beri hep birlikte çalıştıkları, yol yürüdükleri bir kuruluş olduğunu ifade etti. Erdoğan, ekonomi başta olmak üzere ülkenin geleceğine ilişkin hemen her konuda iş dünyasıyla istişareye özel önem verdiklerini söyledi.

"Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında ‘birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi' temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir duvar yıkamayacağımız kadar güçlü değil. Gün, el birliğiyle ayağa kalkıp koşma günü. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye reformlarla büyüsün” dedi.