Çerkezköy TSO Başkanı Çetin: "4 yıl sonunda üniversitenin temelini atmak istiyoruz"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Nisan Ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında gerçekleşti. Yoklama ve açılışın ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Mart Ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibra edilmesi görüşülerek oy birliği ile ibra edildi. Gündemin 3. maddesindeki Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde yer alan bazı kodlarda değişiklik yapılması konusunu oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda, Çerkezköy TSO'nun kısa süre içerisinde girişimlerini tamamladığı “Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı” kurulması ile ilgili tüm adımların tamamlandığı belirtildi.

Hizmet tarifesine eklendi

Üyelere hizmet konusunda girişimlerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın yine üyelerini büyük bir zaman kaybı ve masraftan kurtardığı K Türü Yetki Belgelerinin Odadan alınması ile ilgili süreç tamamlandı. Konu ile ilgili olarak gündemin 4. Maddesinde yer alan K türü yetki belgesi ücretlerinin hizmet tarifesine eklenmesi maddesi oy birliği ile kabul edildi. Oda tarafından K türü yetki belgelerinin verilmesi işlemlerine de başlandı.

Katılım şartları görüşüldü

Üyelere ve bölgeye değer katmak adına her platformda girişimlerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir diğer girişimi olan Çerkezköy TSO Eğitim Vakfı ile ilgili olarak son aşamaya gelindi. Her yıl ortalama 10 bin göç alan ve bu göç ile birlikte eğitim ihtiyacının da sürekli arttığı Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da, bölgedeki işletmelere, ticaret erbabına da destek sağlayacak olan mesleki ve yazılımsal temelli eğitim kampüslerinin açılmasına yönelik kurulacak olan Çerkezköy TSO Eğitim Vakfı'na Oda tarafından aktarılacak katılım bedeli görüşüldü. Gündemin 5 maddesinde yer alan Vakıf kurulması ile oda tarafından vakıfa aktarılacak katılım bedelin görüşülmesi belirtilen bedel üzerinden oy birliği ile kabul edildi.

“Üniversitenin temelini atmak istiyoruz"

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Öncelikle daha önce de belirttiğimiz gibi K türü yetki belgeleri ile ilgili tüm süreçlerin odamız tarafından karşılanabilecek seviyeye gelmiştir. Bu sayede üyelerimiz büyük bir külfetten de kurtulmuştur. Bunun yanı sıra yine üyelerimize katkı sağlayacak birçok konuda girişimlerimiz devam etmekte. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Ofisi'nin odamızda yer alması, Kosmos (Vize İşlemleri), Dijital Ehliyet, Takograf ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu öncelikli olarak sonuçlandırmayı istediğimiz projeler arasında yer alıyor. Süreçler daha net bir hal aldığında müjdelerimizi birer birer sizlerle paylaşıyor olacağız. Bunların yanı sıra bugün meclis olarak tam destek verdiğimiz eğitim vakfımız üzerinden de bölgemize değer sağlamayı hedefliyoruz. Gerçekleştireceğimiz girişimler, Odamızın ve bölgemizin değerli iş insanlarının da destekleri ile yine bölgemize değer sağlayacak alanları bünyesinde barındıracak bir üniversitenin de temellerini atmak istiyoruz. Bu tabii ki de bir süreç gerektiriyor ama 4 yıl sonunda bunu başarmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Çetin, aynı zamanda meclis üyelerinden bolca proje ile atılacak adımlara destek sağlamalarını istedi.

Meclis toplantısı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sone erdi.