Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: “ÇEF, ticaretin kalbinin attığı nokta haline gelmiştir”

18-20 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın 6'ncısı gerçekleşti. Birçok sektörden firmanın yer aldığı ÇEF, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva yayımladığı teşekkür mesajında, “Değerli üyelerimiz, bildiğiniz üzere 18-20 Eylül tarihleri arasında 6. Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızı gerçekleştirdik. 2013 yılında Ticaret ve Sanayi Odası'nın kapısından içeri girdiğimizde yapılmayanı yapma hedefiyle odamıza ve üyelerimize ilkleri yaşatmak hayalini taşıyorduk. Ne mutlu bize ki geldiğimiz bu noktada hayallerimizi başarmış olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başkanımızın da belirttiği gibi hizmet kalitesi ile 5 yıldızlı akredite odalar arasında yer alan bir Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası oluşturduk. Adım adım odamızı daha da ileriye götürdük ve bunu hep birlikte başardık” ifadelerine yer verdi.

“Bir fuar kültürünü ilçemize kazandırdık”

Gerçekleştirilen fuarlarda her zaman bir önceki seneye göre daha da iyi bir izlenim oluşturulduğunu ifade eden Kozuva, “Ülkemizin en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Çerkezköy'de eksikliği hissedilen ve yıllarca kimsenin gerçekleştiremediği bir fuar kültürünü ilçemize kazandırdık. 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, hala Trakya'mızın ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliğini taşıyor. Geçen 6 yılda bu özelliği koruyor olması dahi ne kadar büyük öneme ve zorluğa sahip bir işi başardığımızın göstergesidir. Fuarımızın her sene gelişerek ve büyüyerek daha büyük kitlelere hitap eden bir duruma gelmiş olması bizlerin en büyük mutluluğu. Bu sene 6'ıncısını gerçekleştirdiğimiz fuarımıza gösterilen yoğun ilgi bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Öyle ki 129 katılımcı firmamızın yer aldığı fuarda, yedekte katılımcılarımızın yarısı kadar firmamız daha sıra bekliyordu. Maalesef stant alanımız kalmadığı için kendilerine yer veremedik. Ayrıca katılımcılarımızın yaklaşık yüzde 90'ının yeni ticari anlaşmalar sağladığını belirtmek isterim. Elde ettiğimiz veriler bize şunu rahatlıkla söyletiyor; Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), ticaretin kalbinin attığı nokta haline gelmiştir. 3 gün, 129 firma, binlerce ziyaretçi ve ilk edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak baktığımızda rahatlıkla söyleyebilirim ki firmalarımıza yüzlerce yeni ticari anlaşmanın imzalanmasına vesile olmak bizlere en büyük mutluluğu veren noktadır. Fuarımızın katılan ve ziyaret eden herkese bol kazançlar sağlamasını dilerim. Bu vesileyle başta fuarımızın açılışına katılarak bizlere verdiği önemi bir kere daha gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamız başta olmak üzere değerli protokolümüze, fuarımıza katılan, ziyaret eden, destek veren herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.