Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: "Öğretmenler geleceğimizin mimarlarıdır"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva mesajında, “Bir toplumun çağdaşlık düzeyine ulaşabilmesinin yolu ancak ve ancak eğitimden geçer. Öğretmenler de bu yolda bizlerin eğitim neferidir. Gözümüzden sakındığımız evlatlarımıza ışık olan, onların yetişmesinde büyük bir fedakarlık göstererek geleceğimizi şekillendiren; toplumda huzur, sınıfta neşe, ülkede barışın sembolü olan öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Başta ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' sözleriyle öğretmenliğin değerini zihinlerimize nakşeden Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş eğitimcilerimizi rahmetle anıyor; bugün halen çocuklarımızı sevgi ve bilgiyle işleyen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” dedi.