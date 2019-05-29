Çerkezköy TSO hizmet kalitesini arttırıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) personeli, "Farkındalık ve Tersine Mentorluk" eğitimi aldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ve Eğitmen, Yönetim Danışmanı ve Yönetici Koçu Ali Coşkun'un sunumlarıyla gerçekleşen eğitimde Farkındalık, Koçluk, Mentorluk ve Tersine Mentorluk konularında teorik bilgiler verilirken, eğitimin belli bölümlerinde grup çalışması ve bireysel etkinlikler gerçekleştirildi.

"Değişime ayak uyduruyoruz"

Gerçekleştirilen eğitim hakkında konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Çerkezköy TSO olarak en büyük amacımız bölgemiz için emek veren üyelerimize sunduğumuz hizmet kalitesini en yüksek seviyelere taşımak. Bunun için fiziksel koşullarımızı iyileştirmenin yanında insan kaynağımızı da günün şartlarına ve gerekliliklerine göre yetiştiriyoruz. Personelimizin aldığı her eğitim, üyelerimize olumlu olarak geri dönmektedir. Bu tip eğitimlerle hem kurum içi çalışma motivasyonu artırıyor hem de personelimizin iletişim, liderlik, değişimlere uyabilirlik, insanlarla ilişkiler, görev yönetimi, başkalarının yetiştirilmesi gibi özelliklerini güçlendiriyoruz” sözlerini kaydetti.