Çerkezköy TSO iftar yemeği düzenliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası, Ramazan ayı sebebiyle 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri Otopark Alanında düzenleyeceği iftarda oda üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeği, bu yıl 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Çerkezköy TSO üyelerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri Otopark Alanında düzenlenecek. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva iftar organizasyonu hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: “Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Ramazan Ayı sebebiyle 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri Otopark Alanında gerçekleştireceğimiz İftar Yemeği Organizasyonumuzda, üyelerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Manevi köprülerin güçlendiği, yardımlaşmanın, cömertliğin pekiştiği, birlik ve beraberliğin arttığı mübarek Ramazan ayında üyelerimiz ve vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmaktan büyük memnuniyet duyacağız. İftar yemeğimize herkesi bekliyoruz.”