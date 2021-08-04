Çerkezköy TSO ile KTO Karatay Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, birinci derece yakınlarına ve eşlerine yüzde 15 destek bursu sağlanacak.

KTO Karatay Üniversitesi, Pilotaj Bölümünden Tıp Fakültesine, Hukuk Fakültesinden Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüne dek farklı alanlarda toplam 44 ön lisans ve lisans, 31 lisansüstü programı bünyesinde barındırmakta, bu programlarda yaklaşık 500'ü uluslararası olmak üzere 8 bin 500 KTO Karataylı öğrenim görmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara yönelik hayata geçirdiği “Ahilik Bursu” imkânıyla iş arayan değil, işte aranan ve kendi işini kuran mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Üyelerine eğitim ayrıcalığı sunuyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden KTO Karatay Üniversitesi ile eğitimde iş birliği protokolü imzaladı. KTO Karatay Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine, birinci derece yakınlarına ve eşlerine, üniversitenin lisans veya ön lisans programlarına kayıt yaptırmaları hâlinde, yüzde 15 oranında indirim ve 10 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacak. Konu ile ilgili kurumdan yapılan bilgilendirmede iş birliği anlaşmalarının devam edeceği ifade edildi.