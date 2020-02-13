İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çerkezköy TSO, Özbekistan'a iş gezisi düzenliyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e iş gezisi programı düzenliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e iş gezisi programı düzenliyor.


Hizmet sınırları içerisinde yer alan firmaların ihracat oranlarının artması, hiç ihracat yapmamış firmaların ise hedef pazarlarını belirleyerek hedef müşterileri ile görüşmeleri için dış ticaret hizmeti veren Çerkezköy TSO, ihracat ağını genişletmek amacıyla 6 – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e iş gezisi organizasyonu düzenliyor. Çerkezköy TSO'dan konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "KOSGEB destekli düzenlenecek olan iş gezisi için KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve diğer gerekliliklerini yerine getiren üyeler, destek alabilecek. Özbekistan İş Gezisinde, katılımcıların sektörlerine yönelik firmalar ile ikili iş görüşmeleri, kurum ve sanayi tesis ziyaretleri olacak" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.