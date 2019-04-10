Çerkezköy TSO, üniversite öğrencilerini ağırladı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitmenleri ve öğrencileri Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

R21 bölgesinden başlayarak, Tekirdağ il bütünü ve ilçelerin sorun alanlarına dek devam eden bir planlama çalışması gerçekleştiren Enstitü heyetine, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Arslan, Genel Sekreter Hakan Gel ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlknur İnal tarafından bölge ve Oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen Çorlu TSO Genel Sekreter Yardımcısı Hande Nur Sucukçu da yer aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu da yaptığı konuşmada "Bugün Odanıza yapmış olduğumuz ziyaretin amacı sizlerden Çerkezköy, Çorlu ve Trakya'nın üretim alanlarını öğrenmek. Ayrıca bölgenizin sanayi, turizm ve ekonomi gibi alanlarını da detaylı olarak öğreneceğiz. Sizlerden alacağımız bilgiler doğrultusunda da bir rapor hazırlayacağız. Hazırladığımız rapordan da sizlere göndereceğiz. Bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.