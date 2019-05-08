Çerkezköy TSO ve Başakşehir'den eğitimde işbirliği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ile Özel Başakşehir Okulları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen protokol töreninde Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve Özel Başakşehir Okulları Genel Müdürü Mehmet Demirbaş yer aldı. İki kurum tarafından imza altına alınan protokole göre Çerkezköy TSO çalışanları, üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları Özel Başakşehir Okulları'nın eğitim hizmetlerinden yüzde 10 indirimli faydalanacak.

"Okul hayatın kendisi olmalıdır"

Protokol töreninde bir konuşma yapan Özel Başakşehir Okulları Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, “Bizler bu iş birliği protokolümüzle, kaliteli eğitimi Çerkezköy TSO birimleri ve üyeleri ile tanıştırmak istiyoruz. Günümüzde eğitim kitlesel bir biçimde yapılıyor ve öğrencilerimizin kişilikleri, yetenekleri ne yazık ki öne çıkarılamıyor. Bizler Özel Başakşehir Okulları olarak rehberlik servisimizle öğrencilerimizin yeteneklerinin keşfini yaparak, onlara uygun bir eğitim şekli gerçekleştiriyoruz. Hepimiz biliriz ki eğer öğrenci işin içerisindeyse, daha kolay ve kalıcı öğrenir. Bu sebeple bizler de öğrencimizin işin içerisinde olmasını istediğimiz için atölye çalışmalarına çok önem vermekteyiz. Çocuklarımızın mesleğe atılma döneminde şuan mevcut olan birçok mesleğin ortadan kalkacağı görülmektedir. Çocuklarımızın özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için iletişim, sunum gibi birçok beceri alanını geliştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz bilgiye ulaşmanın kolay ancak becerikli olmanın zor olduğunu biliyoruz. ‘Okul hayatın kendisi olmalıdır' hedefiyle çıktığımız bu yolda Çerkezköy TSO üyelerini kurumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Kozuva: "Eğitime büyük önem veriyoruz"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Süleyman Kozuva ise, “Kaliteli ve kalıcı eğitimin yalnızca çocuklarımıza değil ülkemizin geleceğine bir yatırım olduğunun farkındayız. Oda olarak da eğitim kurumları ve öğrencilerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sebeple, hem tarafımızdan yapılan destekler hem de bu tür kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerini önemsiyoruz. Protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum, eğitime ve çocuklarımıza desteğimizin süreceğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.