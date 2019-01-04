Çerkezköy TSO'da bütçe eğitimi verildi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) Bütçe Yönetimi ve İsraf Noktalarının Kontrolü eğitimi verildi.

Çerkezköy TSO ile AİM Danışmanlık iş birliğinde gerçekleşen eğitimde SMMM Ekrem Dost, katılımcılara planlama ve kontrol, bir kar planlama ve kontrol aracı olarak bütçeleme, bütçeleme ile ilgili önemli maliyet kavramları, başarılı bir bütçeleme sisteminin koşulları ve bütçelemenin organizasyonu, maliyet kontrolü ve sapma analizleri gibi konularda bilgi verdi.

Bütçeler değişime uyumlu olmalı

Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Dost, "Bütçe, tutar olarak ifade edilen ve bir hesap dönemi içindeki gelirlerle harcamaların, karlar ile maliyetlerin tahminini içeren bir faaliyet planıdır. Bu kavramdan geliştirilen işletme bütçesi ise işletmelerin üst yöneticileri tarafından gelecek bir faaliyet dönemi için planlanan faaliyetlerin rakamlarla ifade edilmesidir" ifadelerini kaydetti. Şirketlerde bütçelemenin sınırları olduğunu dile getiren Ekrem Dost, "Bütçeler kestirimlere dayanır. Bütçelerin değişken koşullara uygunluğunun sağlanması için sürekli olarak gözden geçirilmesi gerekir. Bütçe otomatik olarak kendi kendine çalışmaz, bütçe yönetimin yerini alamaz" dedi.

"Bütçelemede orta yol tercih ediliyor"

Bütçeleme yöntemlerinden de söz eden Ekrem Dost, "Bütçeleme yöntemleri yukarıdan aşağıya ve emredici bütçe, aşağıdan yukarıya oluşturulmuş veya iştirak halinde bütçeleme sistemi, bütçelemede orta yol olarak 3'e ayrılır. Uygulamada en çok benimsenen görüş, bütçe kanalı ile denetlenecek olan bütün sorumluların bütçeleme çalışmalarına katıldığı; bütçeleme sırasında gerek aşağıdan yukarıya, gerek yukarıdan aşağıya tam bir bilgi akışının sağlandığı ve bütçelerin denetim aracı niteliği yanında başarıya ulaşmada yardımcı araç olma niteliğinin ön plana çıkarıldığı ‘bütçelemede orta yol' yöntemidir" ifadelerini kullandı.

Bütçe denetimi sağlama

Eğitimin devamında "Bütçe nedir? Muhasebe ve bütçe arasındaki ilişki nedir? Bölüm veya işlevsel bütçelerde bütçeleme iş akış sırası nasıl olmalıdır? Bütçelerin düzenlenmesiyle ilgili sorumlulukta kişiler ve zaman nasıldır? Bütçe denetimi nasıl sağlanır? Maliyet düşürme ve verimlilik artırma çalışmaları bütçeleme çalışmalarıyla ilgili midir?" başlıklarına da değinildi.