Çerkezköy TSO'da eğitimler sürüyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitimde Av. Begüm Demircan katılımcılara icra, iflas ve ticaret hukuku uygulamalarını anlattı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Av. Begüm Demircan tarafından icra, iflas ve ticaret hukuku uygulamaları eğitimi verildi. Eğitimde İcra Takibi ve Çeşitleri (İlamlı ve İlamsız Takip), İcra ve İflas Hukukunda Tebligat, İcra Takibine İtiraz, İtirazın İptali Davası, Haciz, Genel olarak Çek ve Çek Tazminatı ve İhtiyati Haciz konuları anlatıldı.