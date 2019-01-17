İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çerkezköy TSO'da eğitimler sürüyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen eğitimler devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitimde Av. Begüm Demircan katılımcılara icra, iflas ve ticaret hukuku uygulamalarını anlattı.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Av. Begüm Demircan tarafından icra, iflas ve ticaret hukuku uygulamaları eğitimi verildi. Eğitimde İcra Takibi ve Çeşitleri (İlamlı ve İlamsız Takip), İcra ve İflas Hukukunda Tebligat, İcra Takibine İtiraz, İtirazın İptali Davası, Haciz, Genel olarak Çek ve Çek Tazminatı ve İhtiyati Haciz konuları anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.