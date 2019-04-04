Çerkezköy TSO'da finans yönetimi eğitimi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üst düzey yöneticiler için Finansal Yönetim Eğitimi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan ve şirketlerin finans bölümü çalışanlarının katıldığı eğitimde Bilirkişi, Eğitmen ve Mali Danışman Ekrem Dost konuşmacı olarak yer aldı. Eğitimde "Finans Yönetimi İle İlgili Her Yöneticinin Bilmesi Gerekenler, Finansal Tabloların Genel Olarak Okunması ve Yorumlanması, Finansal Performansın Genel Olarak Ölçümü, Finansal Verimliliğin Genel Olarak Analizi" başlıkları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Bilanço ve finansal analiz hakkında konuşan Dost, “Bilanço, işletmelerin bir tarihteki varlıklarını ve kaynaklarını gösteren mali tablodur” dedi. Kaynağın birkaç çeşit olabildiğini söyleyen Dost, “Bunlar kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklardır. Bizler bilançoda tüm varlıkların hangi kaynaklardan oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Gelecek hakkında tahminde bulunun”

Dost, finansal analiz hakkında verdiği bilgilerde ise şu sözleri kaydetti:

“Bir işletmenin mali tablolarını en başta işletme yöneticileri olmak üzere bankalar, alıcılar, satıcılar, devlet ve kamu isteyecektir. Bu mali tablolar işletmenin geçmiş bilgilerini gösterir. Bu bilgilerden yola çıkarak gelecek hakkında tahminde bulunmak ya da işletme ile ilişkiler kurmak isteyen kişiler bazı analizler yapacaktır. İşte bu incelemeye, finansal analiz denir. Finansal analiz ile bir takım oranlar ve göstergeler kullanılarak işletmenin geleceği hakkında bazı çıkarsamalarda bulunulabilir.”

“Analiz kapsamını belirleyin”

İlk kez analiz yapacaklar için “Analiz kapsamını belirleyin. Geçmişe ilişkin en az 2 yıllık dönemi analiz edin. Baz yılı seçerek analize başlayın” tavsiyelerini veren Dost, şirketlerin yaşayan organizmalar olduğunu dile getirdi. Dost şunları söyledi:

“Kar ya da zarar, öz kaynağı artırır ya da azaltır. Kar da kaynaklar arasında yer alır. Bilanço tabloları 5 kalemden oluşur. Nakit olarak işletme kasasında ya da bankada tutulan paralar ile bir yıl veya daha kısa süre içinde paraya çevrilebilecek değerler ‘dönen varlıklar' grubunda yer alır. Normal şartlarda bir yıl içerisinde elden çıkarılması düşünülmeyen, faydaları bir yıl için tükenmeyecek varlıklar da ‘duran varlıklardır'. Bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklar olarak adlandırılır. Bir yıldan uzun süre içinde ödenmesi gereken borçlar uzun vadeli yabancı kaynaklardır. Şirketi kurarken verilen para ‘öz kaynaklar' içinde yer alır.”