Çerkezköy TSO'da girişimcilik eğitimleri başladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ile İŞKUR iş birliğinde düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Eğitmen Ayşegül Adalı Filiz'in sunumlarıyla Çerkezköy TSO'da başladı.

Eğitmen Ayşegül Adalı Filiz'in anlatımlarıyla 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında Çerkezköy TSO'da sürecek olan eğitim programı, toplamda 32 saatlik bir süreyi kapsayacak. Çerkezköy TSO ve İŞKUR iş birliğinde düzenlenen eğitim programında kendi işini kurmak veya işini geliştirmek isteyen girişimci adaylarına iş fikrinin nasıl geliştirildiği, pazar araştırmasının nasıl yapıldığı, pazarlama, üretim, yönetim, finansal planların ve iş planlarının nasıl hazırlandığı konusunda eğitim veriliyor.

E-Devlet üzerinden ders verilecek

Eğitmen Filiz, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin artık online şekilde de uygulandığını belirterek şu sözleri kaydetti: “KOSGEB, oluşturduğu e-Akademi sistemi ile girişimcilik eğitimini sanal ortama taşıdı. Hayalindeki projeyi hayata geçirmek isteyen girişimciler artık uzaktan eğitim alabilecek. e-Devlet portalı üzerinden giriş yapılacak yeni sistem sayesinde dersler internet üzerinden de verilecek. Uzaktan eğitim ile birlikte sınıf ortamında verilen örgün girişimcilik eğitimi de devam edecek”