Çerkezköy TSO'da iletişim eğitimi verildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organizasyonel İletişim Eğitimi verildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen Organizasyonel İletişim Eğitimine konuşmacı olarak katılan Türkan Gürsaç, yoğun bir katılımın yaşandığı eğitim programına “İletişim nedir?” sorusuyla başladı. Gürsaç, iletişimin etki oluşturmak, etkileşimi gerçekleştirmek için insanların duygu, düşünce ve bilgileri başka kişi veya kişilere konuşma, yazı veya resim gibi ortak semboller kullanarak paylaşım ve aktarım süreci olduğunu söyledi. Gürsaç, iletişimin iki taraflı bir süreç olduğunu belirterek "İletişim önce sizden başlar. Kurduğunuz cümleler, beden diliniz, ses tonunuz yani kısaca iletişim ilişkileriniz sizin kaderinizi belirler" dedi.

"Beden diliniz çok önemli"

Zaman kısıtlaması, karşınızdakini görememek, gürültü, kalabalık, aydınlık, karanlık, görsel unsurları kelimelerle anlatma çabası, konuşma veya duyma özrünün iletişimi engelleyebilen unsurlar olduğundan bahseden Gürsaç, "Karşımızdaki insana ne söylediğimiz önemli ancak bunu nasıl söylediğimiz daha önemli" diyerek iletişimde kullanılan beden dili, jest ve mimiklerin söylenenler üzerine etkisine dikkat çekti.

"Karşınızdaki insanı mutlaka dinleyin"

Gürsaç, "İletişimde yaşadığınız engelleri aşmak için mutlaka geri besleme yapmalısınız. Yani karşınızdakini anladığınızdan ve karşınızdakinin de sizi anladığınızdan emin olun. Karşınızdaki kişinin yapısına göre davranış geliştirin. Yani iletişiminizi planlayın. ‘Bu kişiyle niçin iletişim kuruyorum? İletişim kurduğum kişi kim, tanıyor muyum? Mesajım nedir? Ona karşı davranış biçimim nasıl olmalı?' sorularını sorarak iletişim planınızı düzenleyin. Ve mutlaka ama mutlaka dinleyin" ifadelerini kaydetti. Empati ve dinleme becerilerinden de söz eden Gürsaç, karşılıklı soru-cevaplarla eğitimi bitirdi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi.