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Çerkezköy TSO'da Kişisel Verileri Koruma Kanunu eğitimi

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' eğitimi düzenlendi. Av. Begüm Demircan tarafından verilen eğitimde katılımcılara 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amacı ve kapsamı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından firmaların üst düzey yöneticileri ile insan kaynakları yöneticilerine yönelik ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' eğitimi verildi. Eğitimde katılımcılara interaktif bir şekilde kanunun amacı ve kapsamı anlatıldı.


Av. Begüm Demircan, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, katılımcılara yapılması gerekenleri anlattı. Demircan, "T.C. kimlik numaralarının, kimlik ve pasaport bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, sağlık bilgilerinin, görüntü–ses kaydı–fotoğraf, kredi kartı bilgilerinin, hesap numaralarının, ırk ve etnik köken bilgilerinin, siyasi düşünce, din, mezhep bilgilerinin, dernek veya vakıf üyelik bilgilerinin, cinsel hayata ilişkin bilgilerin ve adli sicil bilgilerinin" bu kapsamda değerlendirildiğini ifade etti.

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