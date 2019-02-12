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Çerkezköy TSO'da koçluk bakış açısı ile yöneticilik eğitimi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından işletme yöneticilerine yönelik ‘koçluk bakış açısı ile yöneticilik’ eğitimi verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından işletme yöneticilerine yönelik ‘koçluk bakış açısı ile yöneticilik' eğitimi verildi. Söz konusu eğitimde katılımcılara koçluk, yöneticilik, danışmanlık ve mentorlük arasındaki farklar anlatıldı.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Eğitmen Ali Coşkun'un sunumuyla ‘koçluk bakış açısı ile yöneticilik' eğitimi verildi. Eğitimde katılımcılara, yöneticilerin işlerini daha iyi seviyelere getirebilmeleri için neler yapması gerektiği, yönetici, liderlik ve mentorlük arasındaki farklar, yöneticilikte beden dilinin önemi anlatıldı. Teorik olarak başlayan eğitim uygulamalı olarak devam etti. Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

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