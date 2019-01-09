Çerkezköy TSO'da müşteri memnuniyeti anlatıldı

Çerkezköy Ticaret Odası'nda müşteri memnuniyeti üzerine bir eğitim konferansı düzenlendi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetme eğitimi verildi. Eğitime lojistik, banka, kalite güvence, planlama, muhasebe gibi farklı sektör çalışanları katıldı. Eğitmen Gökçe Özyer Demiriz tarafından verilen eğitimde katılımcılara ISO 10002 standardının gelişimi, müşteri şikayeti ve müşteri memnuniyeti yönetme ile ilgili temel prensipler anlatıldı. Farklı firmalardan çok sayıda yöneticinin katıldığı eğitim interaktif şekilde devam etti. Eğitim sonrası katılımcıların soruları cevaplandı.