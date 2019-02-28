Çerkezköy TSO'da seçim heyecanı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve İl Genç Girişimciler İcra Komitesi seçimleri gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilen seçim saat 10.00'da başladı. üyeler, saat 16.00'Ya kadar sandık başına gelerek tercih ettikleri listeler için oy kullandı. Daha önceden müracaatını yapan adaylar, oy sıralamalarına göre asil ve yedek üyeliğe seçildi. 33 kişinin oy kullandığı İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri sonucunda Melek Yeşil Sarıtaş ve Nazan Çoban asil, Esra Bayındır ve Nebahat Sezen ise yedek üyeliğe seçildi. Tek liste ile gidilen İl Genç Girişimciler İcra Komitesi seçimlerinde ise Ufuk Mangır ve Gürkan Kartal asil; Özgür Sönmez ile Yusuf Furkan Tezcan yedek üyeliğe seçildi.

Birlik mesajı verildi

Seçim sonrasında birbirlerini tebrik eden üyeler, birlik mesajı verdi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Arslan, Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl ve Murat Narçın seçime katılan isimleri tebrik ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.