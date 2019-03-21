Çerkezköy TSO'da Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

Eğitmen Türkan Gürsaç'ın sunumlarıyla gerçekleşen eğitimde ‘en iyi zaman kullanımı'nın yolları katılımcılarla paylaşıldı. Gürsaç "Zaman, yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması ve satın alınması mümkün olmayan tek kaynaktır. Günlük programınızı yaparken, enerji konjonktürünüzün aklınızda olması iyi bir fikirdir. Bazı insanların en iyi zamanları sabahın erken vakitleridir. Bazılarının en başarılı oldukları zaman ise öğleden sonradır. Mümkün olduğunca günlük programınızı en iyi zamanınıza denk gelecek şekilde planlamaya çalışın. Her zaman kontrolü sağlayamazsınız, fakat yoğunlaşma ve düşünce gerektiren çalışmaları en iyi zamanınızda yapma fikrini de göz önünde bulundurmalısınız. Eğer en iyi zamanınız sabah ise daha az önemli olan okuma, mektup veya telefonlara cevap verme gibi faaliyetleri öğleden sonraya bırakın" ifadelerini kaydetti.

"Sosyal hayatınıza da zaman ayırın"

Zaman yönetiminde başarıyı yakalamak için yapılmaması gerekenlerden bahseden Gürsaç, şu ifadeleri kullandı:

"Erteleme alışkanlığı en önemli zaman yönetimi tuzaklarından birisidir. Kendinizi gereğinden fazla işinize adamayın. İşlerimizi verimli bir şekilde yapabilmemiz için fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmalıyız. Bu da ancak düzenli bir çalışma ile olur. Kendini gereğinden fazla işe adayan insanların, ailesine, spora, gezmeye ve diğer sosyal faaliyetlere ayıracak zamanları yoktur. Zamanınızı yönetirken aceleci davranmayın. Bazı insanlar zaman baskısından hoşlanırlar. Bunlar aceleci tavır takınarak kendilerini sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissederler. Bunlar ‘A tipi kişilik' olarak adlandırılırlar. Ancak aceleci tavır zaman yönetimine ters düşer" dedi.

"Çalışma masanızı düzenleyin"

Zaman kazanmada düzenin önemli olduğuna vurgu yapan Gürsaç, "Zaman yönetiminde önemli bir diğer adım, kırtasiyecilik ve verimsiz okuma. Çalışma masalarının üzerinde o an çalışılan konu ile ilgisi olmayan değişik şeylerin bulunması dikkati dağıtır ve işin yavaşlamasına neden olur. Planlarımızı rutin ve gereksiz işleri göz önüne alarak yapmalıyız. Uzman kişinin yapacağı bir işi, konuya ilişkin bir fikri olmayan vasıfsız kişiler tarafından yapılacak hale getirilmesi rutin işlerdir. İş planlarımızda her şeyi tek başımıza yüklenmemeli, delegasyona önem vermeliyiz" diye konuştu.

"Kalitenize zarar vermeyin"

Kararsızlığın en kötü karar olduğunu söyleyen Gürsaç, "İş planlarınızda kararsız olmayın. Kararsızlık, zaman ve para kaybına neden olduğu gibi, moralsizliğe de yol açar. Hayır demeyi mutlaka öğrenin. Eğer ilgilenebileceğinizden fazlasını üstlenirseniz, kaliteniz zarar görecektir" ifadelerine yer verdi.

"İş dağıtımında delegasyondan korkmayın"

Gürsaç, zamanı iyi kullanmanın en iyi üç yolunu "Düşük öncelikli işleri veya faaliyetleri sona bırakmak veya mümkünse terk etmek, yaptığınız işte daha etkin olmak, bazı işleri devredeceğiniz bir insan daha bulmak" olarak sıraladı. Eğitmen Türkan Gürsaç, eğitimin toplantı yönetimi bölümünde ise iş hayatında sık sık yapılan toplantıların hata yapma maliyetinin ve riskinin yüksek olduğu, bilginin zayıf olduğu, belirsizlik riskinin yüksek olduğu, çok sayıda seçenek olup çok azının tespit edilebildiği, aynı konuda farklı görüşe ihtiyaç olduğu, sinerjiye ihtiyaç duyulduğu, motivasyonun azaldığı, pek çok kişiye aynı anda bilgi aktarılması gerektiği durumlarda yapılması gerektiğini belirtti.

Sertifika verildi

Gürsaç, etkili bir toplantı gündeminin ise amacı ve belli hedefleri göstermesi, başlama ve bitiş saatini belirtmesi, kimin hangi konuyla ilgilendiğini göstermesi, hazırlanma imkanı sağlaması, sonuç odaklı olması gerektiğini söyledi. Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sertifika dağıtımı ile sonra erdi.