Çerkezköy TSO'da ücretsiz eğitim programları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nın geçmiş yıllarda katılımcılar tarafından büyük beğeni toplayan eğitim programları bu yıl da devam ediyor.

Çerkezköy TSO tarafından düzenlenen eğitim programları bu yıl da sürüyor. 2019'un ilk ayına 6 eğitim programı koyan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, yarın katılımcılarını Avukat Begüm Demircan'ın sunumlarıyla İcra, İflas ve Ticaret Hukuku konulu eğitimde ağırlayacak.

Şirketlerin bankalar ile ilişkilerindeki kritik noktalardan olan icraya yönelik kritik konular ile iflas ispat hukuku ve iflasın ertelenmesi gibi konulardaki yeni yaklaşımların paylaşılacağı eğitimde “İcra Takibi ve Çeşitleri (İlamlı ve İlamsız Takip, İcra ve İflas Hukukunda Tebligat, İcra Takibine İtiraz, İtirazın İptali Davası, Haciz, Kısmen Haczedilebilen Maaş Haczi, Cezai Hükümler, Madde 89: Haciz İhbarnamesi, Genel olarak Çek ve Çek Tazminatı, İhtiyati Haciz)” başlıkları konuşulacak. Program sonunda katılımcılar, icra ve iflas hukuku konusunda yeni uygulamalar ve icra ve iflas hukuku konusunda Yargıtay ve diğer teamülleri öğrenecek. Çerkezköy TSO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan eğitim, saat 13.30'da başlayacak.

Herkese açık ve ücretsiz olan eğitimler için mukerrem.caliskan@cerkezkoytso.org.tr adresine veya 0282 726 88 88-110 numaralı telefona ad-soyad, e-mail adresi ve telefon numarası bildirilerek kayıt yaptırılabilecek.