Çerkezköy TSO'dan arama kurtarma derneğine mont desteği

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, ilçede muhtemel bir afet durumunda aktif olarak görev yapan Çerkezköy Arama Kurtarma Derneği'ne mont desteğinde bulundu. Montlar oda binasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva tarafından dernek yönetimine teslim edildi.

Bir afet durumunda harekete geçebilecek ve aktif olarak görev yapan, arama kurtarma derneği olan Çerkezköy Arama Kurtarma Derneğine, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva ve Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin tarafından 15 kişilik softshell mont desteği yapıldı. Softshell Montlar Kozuva tarafından, Dernek Başkanı Ersin Çavdar ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Funda Özer'e teslim edildi.

Çerkezköy Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Süleyman Kozuva, her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerini her daim devam ettireceklerini belirtti. Dernek Başkanı Ersin Çavdar desteği için Kozuva ve yönetimine teşekkür etti