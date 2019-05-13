Çerkezköy TSO'dan bin aileye Ramazan yardımı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her yıl dağıtılan erzak kolileri bu yıl da Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmeye başlandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, sosyal sorumluluk kapsamında her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıtımını bu yıl da başlattı. Toplam bin adet erzak kolisi, Çerkezköy, Kapaklı, Saray'da ikamet eden ve Çerkezköy TSO Meclis Üyeleri ile Meslek Komite Üyeleri tarafından tespit edilen ailelere teslim ediliyor.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 14 çeşit ürünle bir ailenin temel mutfak ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen erzak kolileri dağıtımı hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Kozuva, “Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Meclis ve Meslek Komite Üyelerimizin de gayretleriyle gerçekleştirdiğimiz bu projemizle amacımız, toplumsal dayanışmanın ve paylaşma kültürünün sürdürülmesidir” dedi.