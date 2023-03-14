Çerkezköy TSO'dan Bulgaristan ile ticaret fırsatı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Bulgar-Türk İş Forumu'nun geniş bir ağa sahip ve gelecek vadeden sektörlerle ticaret fırsatlarının oluşturabileceği bildirdi.

ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, Bulgaristan'ın Burgas şehrinde düzenlenecek olan Bulgar-Türk İş Forumu ve ikili görüşmeler formunun 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacağını belirtti. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine dikkat çekerek, sağlanacak iş anlaşmalarının daha fazla yeni ticari imkanlara imkan sağlayacağını belirten Başkan Ahmet Çetin, imkanı olan üyelerin stant açarak ya da ziyaretçi olarak foruma katılmalarının fayda sağlayacağını belirtti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Bulgaristan'da işbirliği yürüttüğü BULTİŞAD (Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası), ile Bulgaristan KOBİ Ajansı'nın organizasyonunda Burgas şehrinde Uluslararası Kongre Merkezi'nde, 23 Mart 2023 Perşembe günü, Bulgar-Türk İş Forumu ve ikili görüşmeler düzenlenecek.

“Gelecek vadeden sektörlerle ticaret fırsatları”

Fuarda birçok sektörün yer alacağını ve gerçekleşecek anlaşmaların, işbirliklerinin Avrupa Birliği'ne açılma konusunda önemli bir fırsat doğuracağını belirten Çetin, “BİT (bilişim ve iletişim teknolojileri), bulut ve mobil teknolojiler, oyun teknolojileri, fintech, siber güvenlik, dijital sağlık ve teknolojiler, tarım teknolojileri ve dijital tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, risk sermayesi, otomotiv yan sanayi, yapı malzemeleri, inşaat ve teknik danışmanlığı sektörlerinin yanı sıra ekonominin tüm sektörlerinde faaliyet yapan yenilikçi ve start-up şirketler etkinliğe katılmaya davet edilmektedir. Forum çerçevesinde şirketlere önemli avantajlar hakkında bilgi verilmesi, şirketler arasında stratejik iş birliklere yol açılması hedeflenmektedir. Türkiye'den katılım sağlayan 40 şirkete stant açma imkanı sağlanacaktır. Stant açmak isteyen şirketlerin, bu hususu katılım linkinde belirtilmeleri gerekecektir. İşbirliği içerisinde olduğumuz BULTİŞAD'ın da yer aldığı, oldukça geniş bir ağa sahip ve gelecek vadeden sektörlerle ticaret fırsatlarının oluşabileceği foruma imkanı olan tüm üyelerimizin katılmasını arzu ediyorum. Katılım formunun 20 Mart 2023 Pazartesi gününe kadar doldurulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.