Çerkezköy TSO'dan deprem bölgesine 1 milyon liralık yardım

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Olağanüstü Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan Başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in de katılımıyla gerçekleşti. Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste, ülkemizi sarsan deprem felaketi ile ilgili olarak afet bölgesine 1 milyon TL yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

“Neler yapabileceğimiz konusunda istişareler yürüttük”

Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketini öğrendiğimiz andan beri büyük bir üzüntü içerisindeyiz. On ilimizin etkilendiği felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dün, gün boyunca Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ve oda, borsa başkanlarımız ile neler yapabileceğimiz konusunda istişareler yürüttük. Sonrasında ise olağanüstü yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bölgede ihtiyaçların direkt olarak karşılanması ve karmaşalara sebebiyet vermeme adına nakdi yardımda bulunmanın daha faydalı olabileceğini kararlaştırdık. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 1 milyon TL'lik destek kararını oy birliği ile onaylayan meclisimize teşekkür ediyorum. Birliğimiz ile görüş alışverişlerinin hala sürdüğünü, afet bölgesine, tüm Oda ve Borsalarımızın desteği ile kalıcı yaşam alanlarının oluşturulması için de destekler toplanmasını önerdik” dedi.

“Yardımların tek elden ulaşması daha sağlıklı olacaktır”

Desteklerin devam edeceğini belirten Başkan Çetin, “AFAD'dan gelen bilgilere göre doğru ekipman ve malzemelerin bölgeye sevk edilmesi için, ihtiyaçların alınması adına aldığımız kararın, bir nebze de olsa afet bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmasını umuyoruz. Ayrıca Kaymakamlığımız ve Belediyemizin yürüttüğü ihtiyaç listesinde bulunan ekipmanlar için de desteklerimizi sağlayabiliriz. Yardımların tek elden ulaşması daha sağlıklı olacaktır. Kaymakamlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin vereceği hesap numaralarına da elimizden geldiği kadar bağışta bulunalım” şeklinde konuştu.

“Felaket durumunda da hızlı reaksiyon almamıza etken olacaktır”

Makro planların öneminin bir kez daha altını çizen Çetin, “Sık sık dile getirdiğimiz makro planların içerisinde bunların da olması lazım. Kimin ne yapacağı önceden planlanırsa kaos ortamı yaşanmaz. Şu anda en önemli şey zaman. Zamanla yarışılıyor. İnşallah bu son olur istiyoruz ama coğrafyamızda deprem riski hep var. Ama bunun önlemlerinin baştan alınması, muhtemel bir felaket durumunda da hızlı reaksiyon almamıza etken olacaktır. Temel nokta bütün planların baştan yapılmasıdır. Bu şekilde can kayıplarını azaltabiliriz. Depremler birçok ülkede oluyor. Depremler değil ihmaller insanları öldürüyor. Aynı noktada sağlam binalar varken arada kalan binaların yıkılması ihmalkârlıktır” ifadelerini kullandı.

“Ülkemize geçmiş olsun”

Başkan Ahmet Çetin'in ardından düşüncelerini ifade eden Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan, “Çok üzücü bir nedenle acil toplanma kararı aldık. Ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Düzenlenen yardım kampanyalarımıza mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışalım. Nakdi ve ayni yardımların yanı sıra Kızılay çadırlarında kan bağışında bulunarak da destek vermeyi ihmal etmeyelim” dedi.

Görüş ve önerilerini paylaştılar

Yaşanan felaket ile ilgili üzüntülerini paylaşan meclis üyeleri, bölgeye gerçekleştirilebilecek yardımlar ile ilgili olarak görüş önerilerini sundu. Ekipler oluşturularak afet bölgesinde hem yardım hem de incelemeler yapılması yönünde görüşler paylaşıldı. İhtiyaç listesinde bulunan ürünlerin, krizi fırsata çevirenler tarafından ani fiyat artışlarına uğramasının oluşturduğu olumsuzluklar görüşüldü. Konu ile ilgili ihtiyaç listesine uygun üretim yapan firmalardan destekler sağlanması yönünde talepler dile getirildi.