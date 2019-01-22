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Çerkezköy TSO'dan konuşma sanatı eğitimi

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Ocak ayı eğitim programlarını Hitabet, Sunum ve Diksiyonun Önemi Eğitimi ile kapatıyor.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda 24 Ocak Perşembe günü saat 13.30-16.30 arasında gerçekleşecek eğitimde katılımcılara Eğitmen Kerem Çalıcıoğlu eşlik edecek. Çalıcıoğlu, günümüzde büyük önem taşıyan hitabet sanatının yanı sıra sunum ve diksiyon teknikleri hakkında da katılımcılara bilgi verecek. Eğitim, "Ses aletlerimiz nelerdir, ses nefes özellikleri, mükemmel sesin özellikleri nelerdir, kelimelerin telaffuzunda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir, tonlama ve vurgu nedir, örnek uygulamalar, diksiyonda beden dili niçin önemlidir, neleri içerir, güzel konuşmayı bilmek nedir, nitelikli bir konuşmada bulunması gereken öğeler nelerdir" başlıkları çerçevesinde devam edecek.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kurumlar bünyesinde yer alan her personel, ‘Hitabet, Sunum ve Diksiyonun Önemi Eğitimi'ne katılım sağlayabilir. Bununla birlikte kurumlarda bulunan üst ve orta düzey yöneticiler, eğitmenler, proje ekipleri, asistanlarının katılımı önerilir. Eğitimlerimiz ücretsizdir. Eğitim öncesi kayıt için mukerrem.caliskan@cerkezkoytso.org.tr adresinden ya da 0282 726 8888-110 numaralı telefon numarasından iletişime geçiniz” ifadeleri kullanıldı.

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