Çerkezköy TSO'dan Konya çıkarması

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu ve Oda üyelerinden oluşan heyet, Konya'ya adeta çıkarma yaptı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Arslan, Mehmet Çetin, Metin Taşdelen ve Mustafa Ogün Asıl, Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil ile Oda Üyeleri Konya Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya İnşaat Fuarı, Konya Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı 2019, Konya Gayrimenkul Fuarı'na katıldı. İnşaat, yapı malzemeleri, ısıtma soğutma sistemleri, tesisat, doğalgaz, iş makineleri, gayrimenkul, mobilya, dekorasyon ve ev tekstili gibi alanlarda gerçekleştirilen fuara katılan Oda Heyeti, hem sektörlerindeki yenilikleri öğrendi, hem de aynı sektörde faaliyet gösteren firmalarla tanıştı.

İş birliğinin temelleri atıldı

Çerkezköy TSO heyeti, fuar gezilerinin ardından Konya Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret etti. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Başkan Yardımcısı Hüseyin Karapınar, Meclis Başkanı Ahmet Arıcı ve KTO üyeleri ile bir araya gelen Çerkezköy TSO heyeti, bölge ve KTO hakkında ilgililerden bilgi aldı. Toplantıda karşılıklı oda tanıtım sunumları yapıldı. İmzalanan kardeş oda protokolü ile de iki oda arasındaki iş birliğinin temelleri atıldı. Ayrıca Çerkezköy TSO Eğitim ve Kalite Sistem Yöneticisi Hülya Kara tarafından tam gün boyunca KTO ile Çerkezköy TSO kıyaslama çalışması yürütülerek, karşılıklı olarak iyi uygulamalar paylaşıldı.

Yatırımlar hakkında bilgi aldılar

Konya temaslarını sürdüren Çerkezköy TSO Heyeti, Konya Sanayi Odası'nı (KSO) ziyaret ederek KSO Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Tekelioğlu, Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Yönetim Kurulu Üyeleri Bozkurt Çağlayan, Ömer Faruk İyibildiren, Hıfsı Soydemir ve KSO heyeti ile bir araya geldi. Ziyarette Odaların yaptığı çalışmalar konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu. Hem kurumların işleyişine yenilik katmak hem de hizmet bölgelerindeki kaliteyi daha da artırmak amacıyla kardeş oda protokolü imzalandı. Çerkezköy TSO heyeti, KSO ziyaretinin ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan su arıtma tesisini gezerek bölgede yapılan yatırımlar hakkında da bilgi sahibi oldu.

"Bölgemize hayır getirsin"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada "Konya programımız Odamız açısından oldukça verimli bir program oldu. İnşaattan yapı malzemelerine, mobilyadan gayrimenkule birçok sektör temsilcisiyle bir araya geldik. Ürünler hakkında bilgi sahibi olduk, kendi firmalarımızda da uygulayabileceğimiz çok sayıda yenilikten haberdar olduk. Öte yandan Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odası ile kardeş oda protokolü imzaladık. Bu iş birlikleri, Odamızın hizmet kalitesini artıracak; diğer bölgelerde yapılan yeniliklerden haberdar olacağız, iki bölge üreticilerini bir araya getirme fırsatını yakalayacağız. Kardeş oda protokollerimizin her iki bölgeye de hayır getirmesini diliyor, KTO ve KSO'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.