Çerkezköy TSO'dan örnek rapor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, geleceğimiz için en büyük yatırımlardan biri olan "Yeşil Sanayi” konulu raporu ile sürdürülebilirliğe katkısı olan, verimlilikte de büyük bir iyileşmeye olanak sağlayan yeşil sanayinin temelini oluşturan kapsamlı bir rapor ile konu hakkındaki tüm detayları bizlere sunuyor.

Hem Avrupa hem de ülkemizde büyük öneme sahip olan konuyla ilgili Çerkezköy TSO tarafından hazırlanan Yeşil Sanayi Sektör raporunda, daha az kaynak, enerji ve malzeme kullanımı ile işletmeler için yeşil sanayinin önemini vurgulayan pek çok bilgiye ulaşabilmenin mümkün olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Çerkezköy TSO tarafından yapılan bilgilendirmede, “Üretimin çevreye sağlamış olduğu etkiyi iyileştirmede, sosyal ve ekonomik faydalara katkı sağlamada ve su kıtlığı mücadelesinde büyük önem vurgulayan yeşil sanayi, birçok avantaja hizmet etmektedir. Aynı zamanda minimum tüketim yaparak aynı üretimi gerçekleştirebilmenin mümkün olduğunu tüm detaylarıyla bizlere sunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırladığı ‘Yeşil Sanayi Sektör raporuna cerkezkoytso.org.tr üzerinden ulaşabilirsiniz” denildi.