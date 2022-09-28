Çerkezköy TSO'dan üyelerine “araç şarj istasyonu” hizmeti

Zorlu Enerji Solutions (ZES) ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yararlanabileceği “Araç Şarj İstasyonu” kurulum sözleşmesi imzalandı.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile ZES Satış Uzmanı Başak Kalem tarafından imzalanan sözleşmeye göre, ÇTSO Hizmet Binası otoparkına 2 adet elektrikli şarj istasyonu kurulacak. İmza protokolüne Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ve ZES Satış Uzmanı Başak Kalem katıldı. Sözleşme ile Türkiye'nin 81 ilinde, Kıbrıs ve Karadağ'da toplamda 1016 adet lokasyonda bulunan ZES şarj istasyonlarına ilaveten Çerkezköy'de de Çerkezköy TSO üyelerine yönelik iki adet araç şarj istasyonu daha kurulacak. Sözleşme protokolünde konuşan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, elektrikli otomobillerin sürdürülebilirlik konusunda büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Elektrikli araç kullanımı günden güne artış gösteriyor. Karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilirlik konusunda atılması gereken önemli adımlardan bir tanesi de bu dönüşüm. Değişen ve gelişen dünyada yeşil dönüşümün önemi giderek artıyor. Sürekli yenilikleri takip ederek üyelerimizi ülkemizde ve dünyadaki tüm yeniliklerle tanıştırmaya çalışan yönetimimiz, üyelerimiz için bir ilki daha gerçekleştirdi. Bu çerçevede üyelerimizin yararlanabileceği “araç şarj istasyonu” kurulum sözleşmesini ZES ile imzalamış bulunmaktayız. Elektrikli araçlara yönelim yakın gelecekte ilçemizde de artış gösterecek. Özellikle kısa sürede yollarda görmeye hazırlandığımız milli arabamız TOGG ile bu artışın daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Elektrikli araçların çevre ve gürültü kirliliğinin önüne geçmesi ayrıca düşük yakıt maliyetiyle de cazip hale geliyor. Bizler de Oda olarak üyelerimizin kullanımına sunmak adına hizmet binamızın otoparkına 2 adet elektrikli şarj istasyonu kurulumu için ilk adımımızı attık. Gerçekleştirilen protokolümüzün Oda'mız, üyelerimiz ve ZES için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Elektrikli araçların geleceği

Küresel olarak yapılan istatistikte yolcu araçlarının 12 milyonunun elektrikli otomobillerden oluştuğu hesaplanıyor. Önümüzdeki gelecekte 2030 yılına dek yollarda 170 milyondan fazla elektrikli araç olacağı hesaplanıyor. Birçok ülkenin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmada olmazsa olmazlarının elektrikli araç üretimi ve elektrikli otomobil satışlarının desteklenmesi olduğu biliniyor. Türkiye'de hemen herkesin beğenisini kazanan, iklim dostu, yüzde 100 sıfır emisyonlu yerli ve milli araç TOGG ile bu anlamda Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünde de iddialı bir konumda olduğunu gösteriyor. Türkiye'de Yeşil Kalkınma Devrimi'ni başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü TOGG, bu anlamda birçok ülkeye örnek teşkil ediyor.